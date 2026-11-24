Начальника участка ростовской шахты оштрафовали за взрыв

Tекст: Катерина Туманова

Мужчина признан виновным в нарушении требований промышленной безопасности на опасных объектах, повлекшем по неосторожности тяжкий вред здоровью, передает РИА «Новости» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.

«Суд вынес обвинительный приговор в отношении начальника подземного участка подготовительных работ ООО «Шахтоуправление «Садкинское» <...> Назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей», – сказано в постановлении.

Суд установил, что фигурант, как руководитель взрывных работ, выдал наряд на их проведение с нарушениями. В результате 31 января произошел несанкционированный взрыв, ранивший троих работников.

Директор «Южугля» Владислав Цатуров ранее пояснял, что детонация одного из зарядов произошла в подготовительном забое во время заряжания шпуров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца горный мастер шахты «Шерловская-Наклонная» в Ростовской области получил два года колонии-поселения из-за гибели проходчика при обрушении породы.

В октябре прокуратура Ростовской области организовала проверку в связи с гибелью проходчика на шахте «Обуховская».

В 2025 году спасатели эвакуировали двух горняков из шахты «Садкинская», заблокированных из-за обвала породы.