Синоптик сообщил о начале метеорологической зимы в Москве

Tекст: Катерина Туманова

«Сегодняшний день, 24 ноября, стал первым днем холодного сезона с отрицательной среднесуточной температурой – по данным базовой метеостанции города, ВДНХ, она составила -0,8 градуса», – сообщил метеоролог в Max-канале.

Он отметил, что в ближайшие 7–10 дней среднесуточная температура воздуха в столице по прогнозам также ожидается ниже нулевой отметки, что позволяет говорить о начале метеорологической зимы.

Леус указал на то, что смена сезонов в этом году произошла с опозданием на 12 дней относительно средней многолетней даты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник на территории Москвы и Московской области ввели желтый уровень погодной опасности. В Гидрометцентре спрогнозировали рост высоты снежного покрова в Москве до 12 сантиметров к началу декабря. Прошедшую неделю синоптик Леус назвал последней неделей метеорологической осени в столице.