Авария произошла во вторник днем на 176-м километре трассы «Холмогоры». По предварительной информации, водитель автомобиля Lada Vesta выехал на встречную полосу, сообщает ведомство в Max-канале.
На встречной полосе легковой автомобиль столкнулся с двигавшимися навстречу машинами Jetour, Mercedes и Kaiyi.
«В результате ДТП два пассажира автомобиля Kaiyi, женщины 1964 г.р. и 1954 г.р., от полученных травм скончались на месте происшествия, до приезда бригады скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля Kaiyi от полученных травм скончался в больнице, водитель и пассажир – женщина 1996 г.р. автомобиля Lada Vesta, пассажир автомобиля Kaiyi – женщина 1968 г.р. с травмами госпитализированы», – уточнили в региональном МВД.
Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа работают на месте, устанавливая обстоятельства ДТП.
Как писала газета ВЗГЛЯД, водитель легкового автомобиля погиб в массовом ДТП с автобусом в Ленобласти. В МВД Марий Эл назвали выезд на встречную полосу предварительной причиной ДТП в Звениговском районе. В октябре в Песчанокопском районе Ростовской области три человека погибли при столкновении иномарок.