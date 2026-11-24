Депутат Мариани допустил перенос спортивных турниров из ЕС из-за санкций

Tекст: Вера Басилая

По словам Мариани, международные спортивные соревнования могут перенести из государств Евросоюза из-за ограничений в отношении российских спортсменов, передает РИА «Новости».

«Они будут участвовать в соревнованиях в других местах, или, скорее, сами соревнования будут организовываться в других местах, подальше от мелочной дискриминации, подальше от этих санкций, которые не сдвинут линию фронта на Украине ни на метр», – заявил Мариани.

По словам депутата, своими действиями Евросоюз нарушает принципы олимпийского движения, существующие с античных времен. Он напомнил о решениях Международного олимпийского комитета, которые открывают возможность возвращения российских атлетов на международную арену.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник еврокомиссар по спорту Гленн Микаллеф призвал не препятствовать участию спортсменов из России в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

В понедельник Еврокомиссия предложила запретить россиянам использовать государственную символику на турнирах в Европе.

На прошлой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о наличии в проекте нового пакета санкций Евросоюза запрета на выдачу виз российским атлетам.