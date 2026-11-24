Правительству поручено внедрить принцип «бери или плати» в электроснабжении

Tекст: Вера Басилая

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. На первом этапе, который начнется с 1 января 2027 года, нововведение затронет только тех потребителей, которые будут впервые присоединяться к электрическим сетям. В дальнейшем правительство должно рассмотреть вопрос о распространении этого правила на всех абонентов.

Правительству поручено обеспечить оплату услуг по передаче электричества на основе фиксированного отношения фактически оплачиваемой мощности к максимальной. Учитываться будет та максимальная мощность, которая заявляется потребителями в момент технологического присоединения их устройств к электросетям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поручил утвердить план стимулирования спроса на российские аккумуляторы и пообещал оказать всестороннюю поддержку производителям эффективных систем накопления электроэнергии.