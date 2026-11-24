Головин: В «Единой России» поддерживают российских пользователей видеоигр

Tекст: Валерия Городецкая

Сейчас в России обсуждаются новые требования к разработчикам и распространителям видеоигр, которые должны помочь отечественным игрокам и студиям, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «Отечественная индустрия должна создавать востребованные продукты и конкурировать на равных с международными игроками», – отметил Головин.

По его словам, правила работы на российском рынке необходимо сделать едиными для всех компаний, при этом учитывая специфику геймдева с его постоянными обновлениями и дополнениями.

Парламентарий добавил, что геймеры из России часто сталкиваются с ограничениями на зарубежных платформах, теряя доступ к играм и привычным инструментам. Он уверен, что национальная принадлежность не может быть поводом для подобных блокировок.

В «Единой России» считают важным добиваться равных условий в цифровой среде и поддерживают разработку современного контента, в котором заложено уважение к истории и традициям страны, резюмировал депутат.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре член Высшего совета партии «Единая Россия» Владислав Головин заявил о поддержке создания патриотических фильмов.