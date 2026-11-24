Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов, сообщает Росавиация в Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее вводились ограничения на прием и отправку рейсов в аэропортах Внуково и Шереметьево.
Росавиация: В аэропорту Тамбова введены временные ограничения
Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов, сообщает Росавиация в Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее вводились ограничения на прием и отправку рейсов в аэропортах Внуково и Шереметьево.
Сейчас в России обсуждаются новые требования к разработчикам и распространителям видеоигр, которые должны помочь отечественным игрокам и студиям, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. «Отечественная индустрия должна создавать востребованные продукты и конкурировать на равных с международными игроками», – отметил Головин.
По его словам, правила работы на российском рынке необходимо сделать едиными для всех компаний, при этом учитывая специфику геймдева с его постоянными обновлениями и дополнениями.
Парламентарий добавил, что геймеры из России часто сталкиваются с ограничениями на зарубежных платформах, теряя доступ к играм и привычным инструментам. Он уверен, что национальная принадлежность не может быть поводом для подобных блокировок.
В «Единой России» считают важным добиваться равных условий в цифровой среде и поддерживают разработку современного контента, в котором заложено уважение к истории и традициям страны, резюмировал депутат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре член Высшего совета партии «Единая Россия» Владислав Головин заявил о поддержке создания патриотических фильмов.
Путин отметил игнорирование Украиной призывов Трампа не атаковать российские НПЗ
«Мы видим, что киевский режим не прекращает атак на наши перерабатывающие мощности, кстати, несмотря на призыв и прямую просьбу президента США не делать этого, воздержаться от этих атак», – сказал Путин на заседании Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса. Видео выступления президента опубликовано в канале Кремля в Max.
«Но киевские власти не слушают таких советов. Все продолжается, как ни в чем не бывало. В этой связи отмечу, ответные действия с нашей стороны неизбежны, об этом все должны знать», – подчеркнул Путин.
Президент напомнил, что эскалация началась в начале июня и, согласно публичным заявлениям украинской стороны, была рассчитана на 40 дней. По оценке Путина, эти действия не способны нанести России критический ущерб.
При этом глава государства указал на необходимость усилить защиту нефтеперерабатывающей отрасли. «Тем не менее сегодня предлагаю обсудить, что нужно дополнительно сделать для повышения безопасности нефтеперерабатывающих заводов, для защиты сотрудников, которые на них работают», – сказал он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о временном прекращении деятельности Новошахтинского завода нефтепродуктов из-за массированного удара украинских беспилотников.
В прошлом месяце помощник президента Юрий Ушаков заявил об игнорировании Украиной призывов главы Белого дома Дональда Трампа остановить нападения.
Вице-премьер Александр Новак отметил возобновление ударов по российским предприятиям после некоторого перерыва.
Глава государства отметил, что российский топливно-энергетический комплекс играет важную роль в мировой экономике и зависит от изменений на глобальных рынках. Задача России – предвидеть эти изменения и реагировать на них, обеспечивая конкурентоспособность отечественных предприятий.
«Уже не раз отмечал, да, сегодня это видно, что называется, и невооруженным глазом, что такие действия имеют серьезные последствия, но прежде всего для самих европейцев. Наших нефти и газа у них будет меньше, а проблем больше», – сказал Путин в ходе своего выступления, запись которого опубликована в канале Кремля в Max.
Президент подчеркнул, что Москва никогда никого не ограничивала в поставках ресурсов, а европейские лидеры создали текущую ситуацию своими руками, не продумав последствия принимаемых решений.
Глава государства добавил, что страна продолжит расширять рынки сбыта энергоносителей и выстраивать взаимовыгодное сотрудничество с предсказуемыми и ответственными иностранными партнерами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник производство удобрений в европейских странах массово остановилось из-за высокой стоимости энергоносителей.
В пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о склонности Брюсселя к садомазохизму из-за отказа от российских углеводородов.
В прошлом месяце Путин рассказал о нанесении Европой удара по собственной промышленности на фоне недальновидной энергетической политики.
Суд признал право жителя Петербурга на найденные в парке 2 млн рублей
Мужчина обнаружил сумку с деньгами в ноябре 2025 года и сразу сообщил об этом в полицию. Правоохранительные органы провели проверку, однако установить владельца средств не смогли, сообщила Лебедева в Telegram-канале.
После этого петербуржец обратился в управление МВД по Невскому району с заявлением о регистрации права собственности на находку. В ведомстве ему отказали, сославшись на неисполнение требований статьи 227 Гражданского кодекса о несении ответственности за сохранность найденной вещи.
Мужчина подал иск в Невский районный суд Петербурга. Инстанция встала на сторону истца, отметив, что гражданин исполнил свою обязанность, передав информацию в полицию, а доказательств попытки утаить деньги нет. За мужчиной признали право собственности на найденные 2 млн рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне адвокат Надежда Борзенко указала на необходимость официального заявления в полицию при обнаружении денег на улице.
Юрист Алексей Гавришев предупредил о возможной уголовной ответственности при отказе отнести найденный кошелек в правоохранительные органы.
Информация о розыске музыканта появилась в базе разыскиваемых лиц ведомства с пометкой об уголовном преследовании, передает ТАСС.
Конкретная статья Уголовного кодекса, по которой ведутся поиски, в материалах министерства не уточняется.
В августе Минский городской суд заочно приговорил основателя коллектива к четырем годам колонии. Правоохранительные органы Белоруссии инкриминировали ему публичное оскорбление президента республики.
Кроме того, музыканта признали виновным в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды и розни по признаку принадлежности к определенной социальной группе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Министерство внутренних дел России объявило в розыск по уголовной статье лидера музыкальной группы Little Big Илью Прусикина (признан в России иноагентом).
Летом белорусский суд заочно назначил основателю группы «Ляпис Трубецкой» Сергею Михалку четыре года исправительной колонии.
В мае Сергею Михалку предписали явиться в Минск из-за обвинений в оскорблении президента Белоруссии.
Лидеры Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Финляндии, Швеции и Дании выступили за лишение виз атлетов из России и Белоруссии, а также за ужесточение правил выдачи въездных документов всем гражданам этих государств, передает ТАСС со ссылкой на европейское издание Politico.
В направленном в Еврокомиссию послании лидеры государств заявили, что спорт невозможно отделить от геополитики. По мнению инициаторов, возвращение российских атлетов на соревнования в Европе станет «победой Москвы, которую Евросоюз не должен допустить».
Авторы письма предложили не выдавать визы даже тем спортсменам, которые получили возможность выступать под нейтральным флагом. Эти пункты уже включены Еврокомиссией в 22-й пакет санкций в отношении России, однако пока не получили поддержки всех 27 членов сообщества.
Руководители семи государств намерены убедить остальные страны поддержать визовые запреты на предстоящем саммите по бюджету ЕС и финансированию конфликта на Украине, который пройдет в Брюсселе 26–27 ноября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Еврокомиссия в рамках 22-го пакета санкций предложила ужесточить условия выдачи туристических виз гражданам России.
В субботу Дания призвала страны Евросоюза ввести новые ограничения на въезд для россиян.
В четверг премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о предложении запретить выдачу виз спортсменам из России в проекте очередного пакета санкций.
Белорусский лидер оценил положение дел в противостоянии России и Украины с военной точки зрения, передает БелТА. «Президент Путин, он все-таки побеждает на фронте. Как бы там ни было – он», – заявил Лукашенко в ходе общения с французскими журналистами.
На уточняющий вопрос интервьюера о том, имеется ли в виду победа Москвы именно военным путем, белорусский лидер ответил утвердительно. «Военным. Он побеждает», – подчеркнул глава государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил благодарность за боеспособность российских войск.
Лукашенко также поблагодарил Москву за поддержку в оснащении белорусской армии современными видами вооружений.
До этого он согласился с заявлением президента России Владимира Путина о нахождении мира на историческом изломе.
Путин включил в СПЧ Тутту Ларсен и представителей медицинского сообщества
Документ о внесении изменении в состав Совета по правам человека при президенте РФ опубликован на официальном портале правовой информации.
Психолог и психотерапевт Анна Данилова занимает пост первого вице-президента Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. Она также является сопредседателем рабочей группы Госдумы по вопросам психологической помощи и реабилитации участников СВО и членов их семей. В 2025 году Данилова участвовала в проектах психодуховной реабилитации Комитета семей воинов Отечества: работала над содержанием и методологией психологической части программы, проводила супервизию и консультировала проходивших реабилитацию.
Директор и главный врач Центральной клинической больницы Святителя Алексия митрополита Московского Алексей Заров организовал два мобильных госпиталя в зоне СВО. В первом, работавшем в Мариуполе, врачи терапевтических и хирургических специальностей приняли пять тысяч пациентов. Второй действовал в Северодонецке. Заров также участвовал в преодолении гуманитарной катастрофы после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области.
Академик РАН, доктор медицинских наук Сергей Куцев руководит Медико-генетическим научным центром имени Н.П. Бочкова и является главным внештатным специалистом Минздрава по медицинской генетике. Он также возглавляет этический комитет министерства и входит в экспертный совет фонда «Круг добра».
Татьяна Романенко известна зрителям и слушателям под псевдонимом Тутта Ларсен. Она работала на телеканале «Муз-ТВ» и радио «Максимум». С 2014 года ведет программы «Время радости» и «Семейные истории» на радио «Вера», а также программу «От ноля до пяти» на телеканале «Мать и дитя».
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин исключил из Совета по правам человека режиссера Александра Сокурова.
Ведомство планирует рассматривать молодых людей с основным общим образованием в качестве кандидатов на поступление в военные профессиональные образовательные организации и высшие учебные заведения. Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Речь идет об обучении по программам со средней военно-специальной подготовкой. Успешное завершение курса дает выпускнику квалификацию техника, а также воинское звание прапорщика или сержанта. Приемная комиссия будет учитывать результаты освоения кандидатами школьной программы.
«Издание приказа позволит повысить качество подготовки военных кадров и обеспечит доступность военного образования для лиц, имеющих основное общее образование», – подчеркивается в пояснительной записке.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Министерство обороны подготовило проект указа об учреждении премий для преподавателей военных образовательных учреждений.
В августе российское правительство распорядилось открыть новое среднее общеобразовательное учреждение в ведении оборонного ведомства.
Летом министр просвещения Сергей Кравцов сообщил об увеличении доли начальной военной подготовки на школьных уроках.
Батыр Султанов из Туркмении выиграл олимпиаду по истории России в Москве
В финале прошедшей в Москве Международной олимпиады по истории России соревновались участники из Киргизии, Туркмении, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу фонда «Моя история».
В фонде отметили, что в предыдущие годы победителями турнира становились представители Азербайджана и Казахстана. В 2026 году олимпиада была посвящена выдающимся политикам, ученым и культурным деятелям.
Финальный этап состоялся в Музее Чайковского. Для финалистов подготовили три блока испытаний: «Компас истории», «Загадки истории» и «Своя игра».
Конкурсанты угадывали исторических личностей, разгадывали зашифрованные послания и на скорость отвечали на вопросы.
Мероприятие организовано фондом поддержки гуманитарных наук «Моя история» и Алтайским государственным педагогическим университетом при поддержке Минпросвещения России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце столичные учащиеся выиграли награды на финальном этапе Международной олимпиады по финансовой безопасности в Красноярске.
Летом учащиеся из России стали обладателями главных наград на Международной инженерно-космической олимпиаде в Пекине.
В прошлом году проект выпускника конкурса «Моя страна – моя Россия» удостоился одной из главных наград на международном финале в Казахстане.
ERR: Власти Эстонии допустили закрытие железнодорожного погранпункта в Нарве
Вопрос о прекращении работы железнодорожного контрольно-пропускного пункта в Нарве пока не рассматривался кабинетом министров, передает РИА «Новости» со ссылкой на эстонскую телерадиокомпанию ERR.
«Правительство еще не приняло окончательного решения о дальнейшей судьбе железнодорожного погранпункта в Нарве и его возможном закрытии», – заявил Михал.
По словам главы правительства, власти могут рассмотреть дополнительное решение о работе погранпункта в будущем. Премьер добавил, что закрытие станет следующим шагом в случае возникновения необходимости.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник премьер-министр Эстонии Кристен Михал оценил ежегодные убытки приграничных районов от закрытия границы с Россией в 527–632 тыс. долларов.
В пятницу глава эстонского правительства заявил о решении полностью закрыть автомобильные пункты пропуска с 1 декабря.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о подготовке политико-дипломатических мер для защиты интересов страны.
««Будем расширять рынки сбыта, сотрудничать с предсказуемыми ответственными партнерами. В этой связи нужно и дальше комплексно развивать новые маршруты поставок энергоресурсов, в том числе укреплять трансарктический транспортный коридор с его главным участком – Северным морским путем»», – заявил Путин в ходе своего выступления, запись которого опубликована в канале Кремля в Max.
Он отметил, что этот маршрут позволяет в полтора-два раза сократить сроки доставки грузов партнерам и заметно снизить затраты на логистику. Для раскрытия потенциала коридора необходимо развивать отечественное транспортное судостроение, создавать суда ледового класса и ледоколы для их проводки в Российской Арктике.
Путин также указал на необходимость наращивать возможности транспортной инфраструктуры в Сибири и на Дальнем Востоке. Он связал эту задачу с развитием отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и растущим спросом со стороны азиатских партнеров.
«При этом, конечно, нужно уделять особое внимание развитию нефтепереработки и нефтехимии на востоке страны, росту индустриальных возможностей этого стратегически значимого региона России», – подчеркнул глава государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал проведение Владимиром Путиным заседания по вопросам топливно-энергетического комплекса.
Президент Владимир Путин созвал заседание Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.
Глава государства сообщил о налаживании устойчивого снабжения экономики страны топливом.
«Начну с ситуации на нашем, отечественном топливном рынке. Здесь главная задача – обеспечить стабильность поставок, гарантировать надежное снабжение топливом городов и поселков, граждан, компаний и организаций, включая предприятия агропромышленного комплекса, фермерские хозяйства, где очень чувствителен сезонный фактор», – цитирует Кремль главу государства.
Путин добавил, что в стране удалось сохранить стабильность внутреннего топливного рынка и обеспечить потребности граждан и бизнеса. «После пиковых значений начала октября цены на бензин в большинстве регионов страны в целом стабилизировались», – заявил президент..
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин созвал заседание Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах проведения главой государства мероприятия, посвященного ТЭК.
В прошлом месяце в правительстве заявили о стабилизации ситуации на российском рынке бензина и дизельного топлива.
Правительству поручено внедрить принцип «бери или плати» в электроснабжении
Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. На первом этапе, который начнется с 1 января 2027 года, нововведение затронет только тех потребителей, которые будут впервые присоединяться к электрическим сетям. В дальнейшем правительство должно рассмотреть вопрос о распространении этого правила на всех абонентов.
Правительству поручено обеспечить оплату услуг по передаче электричества на основе фиксированного отношения фактически оплачиваемой мощности к максимальной. Учитываться будет та максимальная мощность, которая заявляется потребителями в момент технологического присоединения их устройств к электросетям.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин поручил утвердить план стимулирования спроса на российские аккумуляторы и пообещал оказать всестороннюю поддержку производителям эффективных систем накопления электроэнергии.
Согласно документу на сайте Кремля, глава государства дал поручение утвердить программу строительства ЦОДов в субъектах России, где развита угольная промышленность.
В первую очередь речь идет о Кемеровской области – Кузбассе и Якутии. Программа должна быть утверждена до конца 2026 года, также необходимо обеспечить ее реализацию.
Доклад по выполнению поручения ожидается до 15 января 2027 года, а в дальнейшем – один раз в год.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Владимир Путин поручил правительству изучить возможность масштабирования производства систем иммерсионного охлаждения для отечественных дата-центров.
Губернатор Кемеровской области Илья Середюк предложил размещать ЦОДы в отработанных угольных карьерах для снижения затрат на системы охлаждения.
Глава Минэнерго Сергей Цивилев заявил о достаточности запасов угля в России для обеспечения страны на ближайшие 500 лет.