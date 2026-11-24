Tекст: Денис Тельманов

Число пострадавших в аварии с автобусом в Ленинградской области увеличилось до четырех, сообщает комитет правопорядка и безопасности региона в Max. «По уточненным данным, в автобусе пострадали два пассажира, женщины 44 и 53 лет», – говорится в публикации.

Ранее сообщалось о двух пострадавших и одном погибшем в результате ДТП на трассе «Кола» в Ленобласти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом за медицинской помощью обратились 12 пассажиров съехавшего в кювет рейсового автобуса во Всеволожском районе Ленинградской области.

В апреле в результате столкновения автобуса и грузовика в Гатчинском районе погибли два человека.