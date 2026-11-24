«У России нет планов, причин или намерений нападать на Великобританию», – приводит РИА «Новости» комментарий дипломатического представительства, данный британским журналистам.
Накануне спецслужба MI5 разослала предупреждение компаниям в Британии, в котором говорилось о якобы подготовке Москвой диверсий в отношении предприятий оборонно-промышленного комплекса страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник министр иностранных дел Британии Эд Милибэнд заявил об отказе Лондона от возобновления прямого диалога с российским руководством на уровне глав государств и министерств.
В начале месяца целая серия громких заявлений о вероятной вскоре войне с Россией прозвучала из уст британского руководства.
Летом посол России в Брюсселе Денис Гончар отметил отсутствие у Москвы желания нападать на любую из стран НАТО.