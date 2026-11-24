Tекст: Вера Басилая

Микаллеф выступил на пленарном заседании Европарламента, где обсуждались санкции против России в спорте, передает РИА «Новости». «Никто не должен возражать против участия отдельных спортсменов. Нас не интересуют и не должны интересовать паспорта спортсменов. Принцип очень прост: если ты лучший в своей дисциплине, ты должен иметь возможность соревноваться», – заявил еврокомиссар.

Он отметил, что проблема для ЕС заключается не в спортсменах и их гражданстве, а в российской государственной символике и решениях международных спортивных организаций, не учитывающих вопросы безопасности.

Еврокомиссия, по его словам, предложила в 22-м пакете санкций запретить участие российских команд и спортсменов под национальным флагом в соревнованиях на территории ЕС. Кроме того, обновленные визовые рекомендации предусматривают отказ в выдаче виз российским атлетам, выступающим под национальной символикой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Европейская комиссия получила письмо лидеров семи стран Евросоюза с призывом запретить выдачу виз спортсменам из России и Белоруссии.

На прошлой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о предложении запретить выдачу виз спортсменам из России в проекте очередного пакета санкций ЕС.

В середине месяца уполномоченный МИД России по вопросам прав человека Григорий Лукьянцев обвинил европейские власти в дискриминации российских спортсменов.