«Зенит» одержал победу над «Крыльями Советов» в матче Кубка России

Tекст: Денис Тельманов

Единственный гол на 37-й минуте забил бразильский полузащитник Вендел. Матч прошел на «Газпром-Арене», пишет ТАСС.

«Зенит» завершил групповой этап с 17 очками, выиграв все шесть матчей. «Крылья Советов» занимают второе место в группе C с девятью очками.

За ними следуют калининградская «Балтика» (шесть очков) и махачкалинское «Динамо» (одно очко). Их очная встреча состоится 25 ноября. Победа позволит «Балтике» выйти в плей-офф «пути РПЛ», обойдя самарцев по показателю личных встреч.

Кубок России разделен на «путь РПЛ» и «путь регионов». Две лучшие команды из каждой группы «пути РПЛ» выходят в плей-офф этой сетки, а третья отправляется в «путь регионов», где для выхода в плей-офф требуется преодолеть шесть раундов. Действующим обладателем трофея является московский «Спартак».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом» и вернулся на первое место в Российской премьер-лиге.

Тогда же «Крылья Советов» одолели «Оренбург» в домашнем матче чемпионата.

В прошлом месяце «Балтика» вырвала ничью у «Краснодара».