Экс-главе Тамбовской области Егорову запросили 14 лет колонии за коррупцию

Tекст: Денис Тельманов

Гособвинение просит приговорить бывшего руководителя региона к длительному тюремному сроку за коррупционное преступление, передает РИА «Новости». «Прокуратура запросила 14 лет лишения свободы и штраф в размере 400 млн рублей», – сообщила адвокат Лариса Гусева.

По данным пресс-службы судов Тамбовской области, фигурант дела обвиняется в получении более 80 млн рублей от одного из топ-менеджеров крупной организации за покровительство. Максимальное наказание по статье о получении взятки составляет 15 лет лишения свободы.

Сосновский районный суд должен был вынести приговор во вторник, однако оглашение отложили. По словам Гусевой, судебное решение ожидается в пятницу утром.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года ФСБ сообщила о получении бывшим губернатором Максимом Егоровым незаконных вознаграждений от бизнесменов на сумму 80 млн рублей.

В июле прошлого года бывшего руководителя региона заключили под стражу из-за обвинений в коррупции.

Бывшего главу Тамбовской области задержали по подозрению в получении взятки.