Tекст: Вера Басилая

На финансовое обеспечение мероприятий по развитию Дальневосточного федерального округа поручено направлять специальные бюджетные ассигнования. Объем этих средств должен быть эквивалентен 50% поступлений в бюджетную систему России от налога на прибыль организаций, следует из поручения Владимира Путина на сайте Кремля.

Уточняется, что речь идет о налогах, которые поступают в бюджет при выполнении соглашения о разделе продукции по нефтегазовому проекту «Сахалин-2».

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин поручил правительству утвердить программу привлечения научных и инженерных кадров на Дальний Восток.

Владимир Путин распорядился продлить до 2030 года выплаты в 1 млн рублей на погашение ипотеки для многодетных семей в регионах Дальневосточного федерального округа.

На прошлой неделе Путин анонсировал запуск единого преференциального режима на Дальнем Востоке.