Двое несовершеннолетних 2014 года рождения самовольно ушли из школы-интерната на Колхозной улице в Кызыле днем во вторник, сообщает МВД Республики Тува в Max.
Оба пропавших имеют рост 135–140 сантиметров. Один из них был одет в черную куртку и шапку, серые широкие спортивные брюки и коричневые зимние сапоги.
На втором были темно-зеленая зимняя куртка, черная шапка, черные сапоги и серые спортивные брюки. Полиция призвала граждан, располагающих информацией о местонахождении школьников, сообщить об этом по телефонам дежурной части.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе МВД России по Республике Тува сообщило о розыске сбежавшего от матери десятилетнего мальчика в Кызыле.
Летом к поискам двух пропавших в Туве школьниц привлекли почти 700 человек.
Рядом с местом их исчезновения у реки Енисей нашли обувь одной из девочек.