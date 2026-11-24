Чден СПЧ Демичева: Деятельность всех новых членов СПЧ связана с заботой о людях

Tекст: Олег Исайченко

«Ротация в составе Совета по правам человека (СПЧ) происходит ежегодно и, как правило, обусловлена задачами, которые предстоит решать в будущем году. Среди них – охрана здоровья граждан, увеличение продолжительности и повышение качества жизни, защита прав людей с тяжелыми заболеваниями», – сказала Ольга Демичева, руководитель рабочей группы СПЧ по здравоохранению и народосбережению, президент Международной благотворительной организации «Справедливая помощь доктора Лизы».

«Профессиональная и общественная деятельность всех четверых новых членов Совета связана с этими задачами. Трое из них имеют непосредственное отношение к медицине. Это Анна Данилова и Сергей Куцев, чья работа связана с психиатрической помощью и генетикой, а также главный врач больницы Святителя Алексия Алексей Заров – мой коллега и друг», – продолжила она.

«С ним мы давно сотрудничаем, в частности, вместе занимались подготовкой младших медицинских сестер для новых регионов. Кроме того, вдвоем трудились над вопросами оказания медицинской, в том числе паллиативной, помощи людям, не имеющим документов», – отметила собеседница.

«Благодаря участию доктора Зарова в этих процессах нам уже удалось добиться определенных результатов. За время сотрудничества мы убедились, как много можно сделать для человека, оказавшегося в тяжелой жизненной ситуации. Теперь у нас будет возможность продолжить эту деятельность в рамках СПЧ», – подчеркнула Демичева.

«С Татьяной Романенко, известной как Тутта Ларсен, мы познакомились благодаря благотворительности. Хорошо знакома и с ее матерью Еленой Романенко, которая с 2014 года помогает жителям Донбасса. Сама Татьяна активно поддерживает детей и беременных женщин, а ведь забота о материнстве и детстве является важной составляющей народосбережения», – добавила она.

«Надеюсь, что все четверо новых членов СПЧ присоединятся к нашей рабочей группе. Совет уже много лет занимается защитой прав наиболее уязвимых категорий граждан. Выполняя поставленные президентом задачи, мы должны сделать все возможное, чтобы каждый человек, независимо от жизненных обстоятельств, мог рассчитывать на медицинскую помощь, заботу и достойное отношение», – заключила Демичева.

Напомним, 24 ноября Владимир Путин обновил состав Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. В него вошли четыре новых человека: психолог Анна Данилова, директор и главврач АНО «Центральная клиническая больница Святителя Алексия Митрополита Московского» Алексей Заров, генетик Сергей Куцев и телеведущая Татьяна Романенко (псевдоним – Тутта Ларсен).

Кадровые изменения произошли в преддверии традиционной декабрьской встречи главы государства с правозащитниками. Одной из причин ротации стала необходимость усилить работу Совета в сфере здравоохранения, пояснил председатель СПЧ Валерий Фадеев.

В частности, при участии психотерапевта Анны Даниловой планируется заняться вопросами законодательного регулирования психологической помощи и профилактики психических расстройств.

Вопросами развития медицинского образования и благотворительности займется Алексей Заров, организовавший работу мобильных госпиталей в Мариуполе и Северодонецке. Кроме того, к деятельности СПЧ привлечен главный внештатный генетик Минздрава России Сергей Куцев, входящий в экспертный совет фонда «Круг добра».

Отдельное внимание будет уделено защите прав детей и беременных женщин. В этом направлении предполагается задействовать опыт теле- и радиоведущей Татьяны Романенко. Она занимается благотворительной деятельностью, а также ведет ряд программ на ТВ и радио, посвященных вопросам семьи и воспитания детей.

Одновременно из состава СПЧ исключены режиссер Александр Сокуров, адвокат Владимир Ряховский, врача Ян Власов и главред «Литературной газеты» Максим Замшев.