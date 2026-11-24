Путин распорядился упростить сертификацию легких воздушных судов

Tекст: Вера Басилая

Путин распорядился оказать содействие сертификации легких и сверхлегких воздушных судов и развитию их производства, сообщается на сайте Кремля.

Также поручено расширить использование в конструкции таких судов отечественных комплектующих изделий.

Кроме того, требуется обеспечить последовательный переход к созданию широкого модельного ряда легких и сверхлегких воздушных судов российского производства. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 мая 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минпромторг предложил ввести специальный авиапромышленный сбор для поддержки производства отечественных гражданских самолетов.

Президент Владимир Путин назвал Россию одной из четырех стран с полным производственным циклом выпуска авиационных двигателей.

В сентябре глава Минпромторга Антон Алиханов сообщил о планомерном развитии серийного выпуска гражданских судов на российских авиастроительных предприятиях.