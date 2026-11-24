Tекст: Алексей Дегтярёв

Программа должна быть рассчитана до 2036 года и направлена на реализацию проектов инновационных научно-технологических центров, сообщается на сайте Кремля.

Финансирование программы будет осуществляться за счет средств федерального бюджета и организаций – участников таких проектов, включая временное софинансирование оплаты труда привлекаемых специалистов и аренды для них жилья.

Первый доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 мая 2027 года, далее – один раз в год.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент поручил правительству представить предложения по увеличению лимитов предоставления арендного жилья в Дальневосточном федеральном округе.

В сентябре глава государства распорядился обеспечить условия для создания сети уникальной исследовательской инфраструктуры национального уровня.

В августе Путин поручил организовать в регионах сильные университетские центры для подготовки научных кадров.