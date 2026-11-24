Путин назвал неизбежным ответ на атаки Киева на российские НПЗ

Tекст: Валерия Городецкая

«Мы видим, что киевский режим не прекращает атак на наши перерабатывающие мощности, кстати, несмотря на призыв и прямую просьбу президента США не делать этого, воздержаться от этих атак», – сказал Путин на заседании Комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса. Видео выступления президента опубликовано в канале Кремля в Max.

«Но киевские власти не слушают таких советов. Все продолжается, как ни в чем не бывало. В этой связи отмечу, ответные действия с нашей стороны неизбежны, об этом все должны знать», – подчеркнул Путин.

Президент напомнил, что эскалация началась в начале июня и, согласно публичным заявлениям украинской стороны, была рассчитана на 40 дней. По оценке Путина, эти действия не способны нанести России критический ущерб.

При этом глава государства указал на необходимость усилить защиту нефтеперерабатывающей отрасли. «Тем не менее сегодня предлагаю обсудить, что нужно дополнительно сделать для повышения безопасности нефтеперерабатывающих заводов, для защиты сотрудников, которые на них работают», – сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о временном прекращении деятельности Новошахтинского завода нефтепродуктов из-за массированного удара украинских беспилотников.

В прошлом месяце помощник президента Юрий Ушаков заявил об игнорировании Украиной призывов главы Белого дома Дональда Трампа остановить нападения.

Вице-премьер Александр Новак отметил возобновление ударов по российским предприятиям после некоторого перерыва.