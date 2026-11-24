Tекст: Алексей Дегтярёв

Подросток торопился во время еды, что привело к полной непроходимости пищевода, невозможности сглотнуть даже слюну и острому воспалительному процессу слизистой, говорится в сообщении медицинского учреждения в соцсети «ВКонтакте».

С помощью фиброгастроскопа эндоскописты аккуратно протолкнули застрявший кусок в желудок, освободив дыхание и пищевод.

Пациенту назначено противовоспалительное лечение. Врачи посоветовали не спешить во время приема пищи и делить ее на маленькие кусочки, которые удобно проглотить после пережевывания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае врач-эндокринолог и диетолог Дарья Подчиненова напомнила об опасности недожаренного шашлыка.

В марте казанским медикам впервые в России удалось восстановить зрение мужчине после отравления метанолом.

В феврале 2026 года в Оренбургской области медики экстренно извлекли из желудка ребенка металлическую ложку длиной 14 сантиметров.