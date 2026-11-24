Tекст: Валерия Городецкая

В результате атаки из Йемена на высотное здание в столице Саудовской Аравии пострадали люди, передает РИА «Новости» со ссылкой на Службу гражданской обороны королевства.

Ведомство уточнило, что среагировало на нападение террористической группировки хуситов на одну из башен финансового центра. Ранения получили 11 человек, среди которых оказались двое подданных Саудовской Аравии, двое граждан Индии, трое граждан Непала и четверо египтян.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник представитель арабской коалиции против мятежников-хуситов в Йемене Турки аль-Малики сообщил о нападении на одну из башен финансового центра в Эр-Рияде.

В пятницу небоскреб со штаб-квартирой Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии получил повреждения в результате ракетного удара йеменских хуситов.

В четверг правящее на севере Йемена движение «Ансар Аллах» нанесло ракетный удар по финансовому центру в саудовской столице.