Глава МИД Британии Милибэнд допустил запрет на морские перевозки нефти из России

Tекст: Валерия Городецкая

С 1 января 2027 года в Британии начнет действовать запрет на морские услуги в отношении российского сжиженного природного газа. Милибэнд заявил, что вопрос о том, можно ли вместе с этим ввести аналогичный запрет для нефти, сейчас обсуждается, пишет ТАСС.

Кроме того, ограничения могут коснуться и морской перевозки российского угля. По словам Милибэнда, хотя уголь приносит России значительно меньше доходов по сравнению с нефтью, эту меру также необходимо изучить.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом британские власти анонсировали санкции против судов для транспортировки российского СПГ.

Весной Лондон ограничил транспортировку российского сжиженного газа.