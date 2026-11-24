Госдума установила ставку НДФЛ на пассивные доходы в размере от 13% до 22%

Tекст: Валерия Городецкая

Документ входит в бюджетный пакет и предусматривает налоговые новации для повышения устойчивости государственных финансов. Ставки налога на доходы физических лиц для пассивных доходов составят от 13% до 22% по общей прогрессивной шкале вместо действующих 13–15%, передает РИА «Новости».

Мера коснется не более 6% населения, что составляет около 4 млн человек. Для денежного довольствия участников спецоперации и северных надбавок сохранятся прежние ставки в 13% и 15%, а для банковских вкладов останется необлагаемый порог в 1 млн рублей.

С 2027 года банки смогут самостоятельно удерживать НДФЛ с процентов по вкладам по ставке 13%, а затем и по прогрессивной шкале. В следующем году Федеральная налоговая служба будет доначислять сумму налога в соответствии с прогрессивной ставкой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце депутаты Госдумы поддержали в первом чтении правительственный законопроект о расширении базы НДФЛ на пассивные доходы.

В сентябре Министерство финансов предложило включить в основную налоговую базу дивиденды и проценты от вкладов.

Летом в России анонсировали появление жилищных вкладов для накопления средств на покупку недвижимости.