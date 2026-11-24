BFMTV: Экс-президента Франции Саркози привлекли к суду за подкуп свидетеля

Tекст: Ольга Иванова

Судебный процесс начнется в понедельник, 30 ноября, на фоне ожидания решения апелляционного суда по основному делу о ливийском финансировании кампании политика, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал BFMTV.

Новое обвинение связано с отказом бизнесмена Зиада Такьеддина, выступавшего посредником между Ливией и избирательным штабом, от прежних показаний в адрес бывшего президента. Предприниматель, который в ноябре 2020 года дал интервью с опровержением своих слов, умер в сентябре 2025 года.

По версии следствия, отказ от показаний организовал сам политик. Его супругу и светскую львицу обвиняют в соучастии: предполагается, что они пытались ввести правосудие в заблуждение с помощью мошеннических схем ради оправдания бывшего главы государства.

Расследование дела о финансировании президентской кампании 2007 года началось в 2012 году. Поводом послужила публикация издания Mediapart о передаче властями Ливии 50 млн евро на нужды предвыборного штаба. В 2018 году бывшему президенту предъявили обвинения в коррупции и сокрытии растраты государственных средств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае парижская прокуратура потребовала более жесткого приговора для бывшего президента Франции Николя Саркози по делу о ливийском финансировании.

В марте суд отклонил ходатайство защиты об объединении двух приговоров политика по разным уголовным делам.

Высшая судебная инстанция Франции оставила в силе обвинительный приговор бывшему главе государства по делу о финансировании выборов.