МВД: В Домодедово перевернулся автобус с 13 детьми

Tекст: Денис Тельманов

Авария произошла во вторник около 15.30 на 15-м километре автодороги Барыбино – Кишкино – Большое Алексеевское. По предварительным данным, водитель автобуса «Кинг Лонг» не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось, сообщает УМВД по Московской области в Max.

В салоне автобуса находились 13 детей. На данный момент обращений за медицинской помощью не зафиксировано.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Госавтоинспекция Подмосковья также предупредила о сложных погодных условиях до конца суток среды, включая снег, метель и гололедицу, и рекомендовала водителям снизить скорость и увеличить дистанцию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце на автодороге Пушкино – Красноармейск произошло встречное столкновение грузового автомобиля и пассажирского автобуса с несовершеннолетними.

Тогда же в подмосковном Домодедово женщина и ребенок погибли в результате опрокидывания самосвала на их легковой автомобиль.

В июле в Московской области ребенок погиб при столкновении легковой машины с автобусом.