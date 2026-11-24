Tекст: Валерия Городецкая

Инициатива призвана исполнить заветные мечты детей в возрасте от трех до 17 лет, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, сирот, ребят из многодетных семей и семей участников спецоперации на Украине. Мероприятие проводится при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Движение Первых вновь объединяется с партнерами, чтобы подарить веру в новогоднее чудо маленьким жителям нашей страны», – сказал Орлов.

В новом сезоне, который продлится до 28 февраля 2027 года, появились новые форматы. Совместно с фондом «Выручаем» организована акция «Праздник на стол» для помощи малообеспеченным семьям, а фонд «Внуки» поддержит одиноких пожилых людей. Кроме того, участники смогут помочь животным в приютах через инициативу «Хвостатый Новый год».

Кульминацией кампании станет специальный День исполнения желаний, запланированный на 24 декабря. В этот день будут транслироваться самые яркие события вручения подарков из разных регионов страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе глава МИД России Сергей Лавров исполнил желания детей из Луганска и Воронежа.

В конце прошлого года зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пообещал исполнить новогодние мечты четырех детей.