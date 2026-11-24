Tекст: Денис Тельманов

Московский суд принял решение о заочном заключении под стражу блогера Алексея Губанова, известного под псевдонимом JesusAVGN, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

«Тверской районный суд Москвы 24 ноября заключил Губанова под стражу на два месяца. Этот срок начнет отсчитываться с момента, когда его передадут российским правоохранительным органам при экстрадиции или депортации, либо с момента его задержания на территории России», – сообщили в пресс-службе.

Блогер обвиняется в публичном распространении ложной информации об использовании Вооруженных сил России по мотивам политической или идеологической ненависти. За это преступление ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Алексей Губанов* является российским стримером, чей канал на YouTube насчитывает свыше 1,3 млн подписчиков. С 2021 года он проживает в США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце обвиняемого в распространении фейков об использовании Вооруженных сил России блогера Илью Ремесло доставили из московского СИЗО в Приморский районный суд Петербурга.

В сентябре прокуратура потребовала назначить блогеру Павлу Сюткину (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) наказание в виде восьми лет лишения свободы по уголовному делу о публичном распространении ложной информации про российские войска.

В прошлом году Мещанский суд Москвы признал блогера Илью Варламова* (признан иноагентом в России) виновным в распространении фейков о российской армии.