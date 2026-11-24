РСТ: Кувейт ввел упрощенный режим выдачи туристических виз для россиян

Tекст: Ольга Иванова

Россияне получили право оформлять туристическую визу в Кувейт по упрощенной схеме, передает РИА «Новости». «В ноябре Россию включили в список стран, гражданам которых туристическую визу в эмират оформляют по облегченной процедуре», – рассказали в РСТ.

Однократный документ на срок от одного до трех месяцев выдается по прилете на границе. Путешественники также могут оформить многократную визу онлайн через портал МВД Кувейта на срок до года. Для этого необходимо заполнить анкету и загрузить копию загранпаспорта.

Визовый сбор составляет от 10 до 120 кувейтских динаров, оплатить его российской картой нельзя. Порядок оформления документов для работы, учебы и переезда в страну остался прежним.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Госдуму внесли законопроект об увеличении срока пребывания иностранных граждан в России по электронной визе.

В октябре Ливия заявила о заинтересованности в упрощении въезда для российских туристов.

В июне в Минэкономразвития сообщили о планах России отменить визы для граждан Кувейта.