ВОЗ: В штате Вашингтон один человек умер от птичьего гриппа

Tекст: Валерия Городецкая

Все три заболевших – взрослые, работавшие на молочных фермах в округе Якима штата Вашингтон, где недавно вирус птичьего гриппа обнаружили у крупного рогатого скота, передает Reuters.

В ВОЗ отметили, что пока нет доказательств передачи вируса от человека к человеку. Первый пациент перенес инфекцию легко, не нуждаясь в госпитализации. У второго, имевшего сопутствующие заболевания, развилось тяжелое респираторное заболевание, он скончался 1 ноября. Третий выздоровел без госпитализации.

Генетическое секвенирование подтвердило, что все три случая вызваны вирусом H5N1. Штаммы близки к тем, что были выявлены у молочных коров в штате Вашингтон.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) заявили, что риск для здоровья населения остается низким, но ситуация контролируется. С февраля 2024 года в США зафиксировали 75 случаев заражения людей вирусом H5, включая три новых в Вашингтоне.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в американском штате Вашингтон у мужчины впервые в 2026 году в США выявили заражение птичьим гриппом H5N1.