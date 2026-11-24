Tекст: Ольга Иванова

Грузовое сообщение между Кубанью и Крымом продолжается в прежнем объеме с задействованием железнодорожной части Крымского моста и Керченской переправы, передает РИА «Новости».

Приоритетные грузы и товары первой необходимости перевозятся в штатном режиме через паромную переправу. Для этого перевозчикам необходимо получить допуск в профильных ведомствах Крыма или Севастополя, дождаться включения в списки, зарегистрироваться на накопительных площадках в поселке Ильич или в Керчи и следовать указаниям диспетчеров, пояснили в Минтрансе.

Для контейнерных партий, не относящихся к приоритетным грузам, министерство опубликовало инструкцию по использованию морской грузовой переправы.

Отправка грузов железнодорожным транспортом из Краснодарского края в Крым возможна с помощью вагонной отправки РЖД-Карго, а в обратном направлении перевозки курирует Крымская железная дорога. Ведомство добавило, что доступна комбинированная доставка с использованием как автомобильного, так и железнодорожного транспорта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Министерство транспорта Крыма открыло сбор заявок на разовые переправы легковых автомобилей через Керченский пролив.

В субботу вице-премьер Андрей Никитин заявил о ежедневном проведении заседаний штаба Минтранса по логистике.

В четверг глава Минтранса Дмитрий Ядров сообщил о помехах для морского сообщения из-за неблагоприятной погоды.