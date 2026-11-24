Tекст: Ольга Иванова

Олимпийский чемпион по дзюдо Тедди Ринер собрал больше симпатий, чем любой другой из кандидатов в президенты Франции, набрав 23%, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование социологической службы Odoxa.

Социологи определяли уровень приверженности граждан, суммируя симпатии и готовность поддержать кандидата. Несмотря на лидерство по симпатиям, Ринер занял лишь третье место в общем списке из-за небольшого числа избирателей, готовых за него проголосовать – таких оказалось всего 4%.

Первое и второе места в рейтинге приверженности заняли лидер парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которую готовы поддержать 22% при 13% симпатий, и лидер партии Жордан Барделла с 21% поддержки и 13% симпатий.

Президентские выборы во Франции пройдут 18 апреля 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца французский дзюдоист Тедди Ринер назвал слова поддержки Эммануэля Макрона в свой адрес «поцелуем смерти».

В начале месяца Тедди Ринер объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента Франции.

Исследование института Cluster 17 показало снижение неприязни избирателей к кандидату в президенты Марин Ле Пен.