По ее словам, столичный регион во вторник останется под влиянием балканского циклона, передает РИА «Новости». «Поэтому предстоящей ночью погода будет облачной, снег местами сильный, местами метель... Температура воздуха будет отрицательной. В Москве –2...–4 °C, по региону –1...–6 °C», – рассказала Позднякова.
Синоптик добавила, что порывы ветра в ночь на среду могут достигать 12-17 метров в секунду.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник на территории Москвы и Московской области ввели желтый уровень погодной опасности в связи со снегопадом.
В понедельник начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев сообщил о возможности образования сугробов до 12 сантиметров в столице к началу декабря.
В тот же день столичный департамент транспорта закрыл сезон проката велосипедов и электросамокатов из-за ожидаемых снегопадов.