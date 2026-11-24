ЦТАК: Секретарь горкома Шанхая Чэнь Цзинин попал под следствие за коррупцию

Tекст: Ольга Иванова

О начале расследования в отношении чиновника сообщило Центральное телевидение Китая. Проверку ведут Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины и Государственный надзорный комитет КНР, передает РИА «Новости».

Как отмечается в сообщении, Чэнь Цзинин подозревается в серьезных нарушениях партийной дисциплины и законов. Шанхай является одним из крупнейших мегаполисов, а также финансовым и экономическим центром Китая. Других деталей дела пока не приводится.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Центральная комиссия Компартии Китая по проверке дисциплины сообщила о подозрениях в коррупции в отношении бывшего главы совета директоров энергетической компании Sinopec Фу Чэнъюя.

В октябре власти КНР инициировали дела о коррупции в отношении 73 руководителей на уровне провинции или министерства за девять месяцев года.

Бывшего секретаря парткома шанхайского района Пудун приговорили к смертной казни с отсрочкой за взятки.