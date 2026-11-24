МВД Газы: Глава службы внутренней безопасности анклава погиб от удара Израиля

Tекст: Ольга Иванова

Об уничтожении высокопоставленного чиновника заявило министерство внутренних дел палестинского полуэксклава, передает РИА «Новости». В официальном сообщении ведомства уточняется, что смертельный авиационный удар со стороны израильских вооруженных сил был нанесен непосредственно по территории города Газа.

Одновременно с этим армия обороны Израиля выпустила собственное заявление, подтверждающее проведение операции. Израильские военные отчитались о нанесении успешного удара, целью которого являлся высокопоставленный представитель палестинского движения ХАМАС, находившийся в секторе Газа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник представительство России при Палестинской национальной администрации подтвердило гибель российского врача при израильском авиаударе по больнице в Газе.

В пятницу армия обороны Израиля ликвидировала двоих командиров «Исламского джихада» и заместителя командира отряда ХАМАС.

На прошлой неделе военные в ходе авиаударов уничтожили командиров взводов палестинского движения Ашрафа Табаси и Сабера Набхана.