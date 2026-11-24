Путин включил в СПЧ Тутту Ларсен и представителей медицинского сообщества

Tекст: Ольга Иванова

Документ о внесении изменении в состав Совета по правам человека при президенте РФ опубликован на официальном портале правовой информации.

Психолог и психотерапевт Анна Данилова занимает пост первого вице-президента Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги. Она также является сопредседателем рабочей группы Госдумы по вопросам психологической помощи и реабилитации участников СВО и членов их семей. В 2025 году Данилова участвовала в проектах психодуховной реабилитации Комитета семей воинов Отечества: работала над содержанием и методологией психологической части программы, проводила супервизию и консультировала проходивших реабилитацию.

Директор и главный врач Центральной клинической больницы Святителя Алексия митрополита Московского Алексей Заров организовал два мобильных госпиталя в зоне СВО. В первом, работавшем в Мариуполе, врачи терапевтических и хирургических специальностей приняли пять тысяч пациентов. Второй действовал в Северодонецке. Заров также участвовал в преодолении гуманитарной катастрофы после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области.

Академик РАН, доктор медицинских наук Сергей Куцев руководит Медико-генетическим научным центром имени Н.П. Бочкова и является главным внештатным специалистом Минздрава по медицинской генетике. Он также возглавляет этический комитет министерства и входит в экспертный совет фонда «Круг добра».

Татьяна Романенко известна зрителям и слушателям под псевдонимом Тутта Ларсен. Она работала на телеканале «Муз-ТВ» и радио «Максимум». С 2014 года ведет программы «Время радости» и «Семейные истории» на радио «Вера», а также программу «От ноля до пяти» на телеканале «Мать и дитя».

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин исключил из Совета по правам человека режиссера Александра Сокурова.