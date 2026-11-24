Tекст: Валерия Городецкая

«Стабильное состояние, жив, здоров. Все сейчас хорошо, врачи его спасли», – цитирует Волочкову РИА «Новости».

Никита Джигурда родился в Киеве, окончил Театральное училище имени Щукина. Он работал в Московском новом драматическом театре, Театре Рубена Симонова и театре «У Никитских ворот».

В кино артист дебютировал в фильме «Раненые камни». Среди других его работ – картины «Любовницы», «Что творят мужчины! 2», «Тарас Бульба» и «За последней чертой». Артист также известен как певец и исполнитель авторских песен.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник актер Никита Джигурда рассказал о перенесенном обширном инфаркте и нахождении в реанимации.

Балерина Анастасия Волочкова сообщила о микроинфаркте артиста во время поездки в Екатеринбург до госпитализации.

Супруга актера Марина Анисина подтвердила помещение мужа в столичную больницу с инфарктом.