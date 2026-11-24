Tекст: Денис Тельманов

Принятый закон предусматривает ежемесячную денежную компенсацию за наем или поднаем жилья сотруднику, сведения о котором составляют государственную тайну и который не имеет жилого помещения в населенном пункте по месту службы, передает РИА «Новости».

Выплата будет производиться территориальным органом МВД по месту службы сотрудника. Компенсация положена независимо от наличия у ведомства специализированного жилищного фонда.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре в России решили упростить получение выплат за поврежденное при чрезвычайных ситуациях жилье.

Летом МВД предупредило о мошенниках, обманывающих арендодателей под видом выплаты военнослужащим.

В начале года Госдума напомнила о праве жильцов требовать перерасчета платы за содержание многоквартирных домов.