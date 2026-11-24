УАЗ запустил в серию обновленные автомобили «Патриот Х», «Пикап Х» и «Профи Х»

Tекст: Валерия Городецкая

Автомобили нового модельного ряда получили отечественные агрегаты, а также ряд изменений экстерьера и интерьера, учитывающих конъюнктуру рынка, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Машины будут оснащаться бензиновым двигателем объемом 2,7 литра мощностью 149,6 лошадиных сил от Заволжского моторного завода, а также новыми двухлитровыми дизельными моторами на 136 лошадиных сил производства елабужского завода «Соллерс». Полноприводные модификации укомплектуют новой электромеханической раздаточной коробкой.

Обновленные автомобили отличаются другим дизайном рулевого колеса, передней консоли и подлокотника. Машины получили функции электроподогрева сидений, ветрового стекла и руля, а также модернизированную мультимедийную систему и новую светодиодную оптику.

«Мы стремились сохранить и приумножить легендарные проходимость и выносливость, при этом сделав автомобили современнее и комфортнее в ежедневной эксплуатации», – отметил Сахабиев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Ильнур Сахабиев сообщил об изучении вариантов масштабного обновления моделей «Буханка» и «Хантер».

Весной производитель впервые показал рестайлинговый внедорожник «Патриот».

В прошлом году Ульяновский автомобильный завод полностью перевел производство на современные экологические нормы.