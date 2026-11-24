Tекст: Валерия Городецкая

О сбоях в работе Spotify свидетельствуют данные портала Downdetector. Жалобы начали поступать во вторник в районе 14:32 мск, передает РИА «Новости».

Наибольшее количество сообщений о неполадках зафиксировано в США – 10,6 тыс. Также о сбоях сообщают пользователи из Германии (6,1 тыс.), Британии (4,6 тыс.), Нидерландов (2,7 тыс.), Италии (1,9 тыс.) и других стран.

В основном пользователи жалуются на проблемы с авторизацией и работой приложения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду пользователи сервиса PlayStation Network по всему миру сообщили о массовых сбоях накануне выхода игры Grand Theft Auto VI.

В сентябре глобальный сбой произошел в работе видеохостинга YouTube.

В апреле пользователи из США и ряда европейских стран столкнулись с перебоями в работе Spotify.