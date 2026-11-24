Tекст: Валерия Городецкая

Зимнюю погоду и сильные осадки в центральную часть Русской равнины принес средиземноморский циклон, передает РИА «Новости». «Нижегородские синоптики выпустили штормовое предупреждение об очень сильном снеге и сильном налипании мокрого снега, которые являются опасными природными явлениями. 24 и 25 ноября над территорией Нижегородской области пройдут интенсивные осадки, метели, ухудшение видимости, снежные заносы, гололедные явления», – сказала Мокеева.

По ее словам, к концу недели местами ожидается небольшой снег, при этом ночная температура понизится до минус 11 градусов. Днем воздух промерзнет до минус 8 градусов, что на один-два градуса ниже климатической нормы для этого периода.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу ведущий метеоролог Гидрометцентра Людмила Паршина предупредила об ухудшении погодных условий на большей части территории России.

В сентябре синоптики сообщили о падении температуры до минус двух градусов на северо-западе страны.

В марте в Нижегородской области высота снежного покрова достигла 90 сантиметров из-за необычного количества осадков за зиму.