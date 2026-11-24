Delfi: В Вильнюсе нашли у мусорного контейнера пропавшую в 1939 году картину

Tекст: Валерия Городецкая

Картина в 1939 году украшала павильон на Всемирной выставке в США, после чего была утеряна, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал Delfi. «Картину оставили у контейнера на вильнюсской улице Бирутес, однако двое ответственных граждан забрали ее и привезли в Центр реставрации им. Пранаса Гудинаса», – сообщил Гелунас.

Музей пообещал предоставить полотно и историю находки журналистам на специальной пресс-конференции в реставрационном центре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе старший научный сотрудник художественного отдела Псковского музея-заповедника Наталия Ткачева заявила о возможном перемещении выставленной на аукцион в США русской иконы за океан после Второй мировой войны.

В прошлом году считавшуюся пропавшей картину Пабло Пикассо нашли у консьержки в Испании.

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