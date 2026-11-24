В 2026 году МРОТ составляет 27 093 рубля, таким образом, со следующего года он будет увеличен на 6,8%, передает РИА «Новости».
Кроме того, на 2027–2029 годы приостанавливается действие норм об исчислении МРОТ исходя из величины медианной заработной платы. В этот период он будет устанавливаться на основе прогнозируемых темпов роста среднемесячной зарплаты работников.
С 1 января 2027 года администрирование страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний перейдет в ведение Федеральной налоговой службы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее депутаты Госдумы приняли законопроект об увеличении МРОТ во втором чтении.
Также Госдума одобрила повышение МРОТ с 2027 года в первом чтении.
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил о предстоящем увеличении МРОТ в стране до 28,9 тыс. рублей.