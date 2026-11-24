В Ростове-на-Дону экс-сотрудника разведки Украины осудили на 13 лет за шпионаж

Tекст: Денис Тельманов

Бывший сотрудник украинской разведки осужден за шпионаж, который он вел на территории Ростовской области, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

«Осужденный, будучи сотрудником украинской разведки, руководствуясь личными идейными побуждениями, с 2016 по 2018 год на территории Ростовской области осуществлял шпионаж с привлечением гражданина Российской Федерации. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», – сообщили в суде.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Херсонский областной суд приговорил жительницу Новой Каховки к 13 годам колонии за передачу данных о российских войсках украинской разведке.

В начале месяца Первый Западный окружной военный суд отправил в тюрьму на 13 лет жительницу Саратовской области за сбор сведений для спецслужб Украины.

В сентябре Белгородский областной суд осудил на 19 лет колонии строгого режима гражданина Украины за передачу координат российских военных.