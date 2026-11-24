Космический грузовик «Прогресс МС-36» с роботом на борту стартовал к МКС

Tекст: Денис Тельманов

Транспортный грузовой корабль был запущен в 13:17 мск и успешно выведен на орбиту спустя десять минут, а его стыковка с Международной космической станцией ожидается 26 ноября, передает ТАСС.

Новый «грузовик» доставит на МКС более 2,4 т грузов, среди которых 750 кг топлива для дозаправки станции, 51 кг кислорода, 420 кг питьевой воды и 261 кг питания.

Также на орбиту отправлены оборудование и расходные материалы для научных экспериментов «Теледроид», «Вызов», «Асептик», «Каскад» и «Орбита-мг».

Главным грузом корабля стал антропоморфный торсовый манипулятор «Теледроид», предназначенный для помощи космонавтам при работе на внешней поверхности станции.

Робот защищен от вакуума, радиации и перепадов температур, а его модульная конструкция упрощает ремонт непосредственно на орбите.

Манипулятор сможет повторять действия оператора в экзоскелете и выполнять часть задач в автономном режиме.

Технологии этого проекта в будущем могут быть использованы на Российской орбитальной станции, Луне и других небесных телах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник ракета-носитель «Союз-2.1б» с грузовым космическим кораблем «Прогресс МС-36» успешно стартовала с космодрома Байконур.

В сентябре другой корабль доставил на Международную космическую станцию пульт управления роботом для открытого космоса.

Летом «Прогресс МС-36» прибыл на космодром для прохождения предстартового контроля.