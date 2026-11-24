ЕКА: Космический телескоп Euclid обнаружил самый удаленный квазар во Вселенной

Tекст: Ольга Иванова

Космический телескоп Euclid обнаружил самый далекий из известных науке квазаров, возникший на заре существования Вселенной, передает РИА «Новости» со ссылкой на Европейское космическое агентство.

Объект получил официальное обозначение J1504+6252 и неофициальное имя Дун-Энгус в честь древнего ирландского форта. В его основе лежит сверхмассивная черная дыра, масса которой составляет около 360 млн масс Солнца. Наблюдения наземных обсерваторий и телескопа James Webb подтвердили рекордную удаленность объекта. Астрономы видят квазар таким, каким он был примерно 13,1 млрд лет назад.

«Открытие ставит перед учеными интригующий вопрос: как столь огромная черная дыра смогла сформироваться и вырасти так быстро после Большого взрыва? Это бросает серьезный вызов существующим моделям раннего формирования и роста черных дыр», – отметили в пресс-службе агентства.

Квазары представляют собой сверхъяркие активные ядра формирующихся галактик. За полтора года работы аппарат Euclid, запущенный в 2023 году для изучения темной Вселенной, открыл уже 31 древний квазар на границе наблюдаемой Вселенной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца международная группа астрономов обнаружила 52 далекие галактики с огромными запасами холодного газа.

Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев сообщил об ограничении массы черных дыр конечным временем расширения Вселенной.

Ученые запланировали создать первое в истории видео сверхмассивной черной дыры.