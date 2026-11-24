Космический телескоп Euclid обнаружил самый далекий из известных науке квазаров, возникший на заре существования Вселенной, передает РИА «Новости» со ссылкой на Европейское космическое агентство.
Объект получил официальное обозначение J1504+6252 и неофициальное имя Дун-Энгус в честь древнего ирландского форта. В его основе лежит сверхмассивная черная дыра, масса которой составляет около 360 млн масс Солнца. Наблюдения наземных обсерваторий и телескопа James Webb подтвердили рекордную удаленность объекта. Астрономы видят квазар таким, каким он был примерно 13,1 млрд лет назад.
«Открытие ставит перед учеными интригующий вопрос: как столь огромная черная дыра смогла сформироваться и вырасти так быстро после Большого взрыва? Это бросает серьезный вызов существующим моделям раннего формирования и роста черных дыр», – отметили в пресс-службе агентства.
Квазары представляют собой сверхъяркие активные ядра формирующихся галактик. За полтора года работы аппарат Euclid, запущенный в 2023 году для изучения темной Вселенной, открыл уже 31 древний квазар на границе наблюдаемой Вселенной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца международная группа астрономов обнаружила 52 далекие галактики с огромными запасами холодного газа.
Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев сообщил об ограничении массы черных дыр конечным временем расширения Вселенной.
Ученые запланировали создать первое в истории видео сверхмассивной черной дыры.