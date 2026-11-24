Власти Алтайского края назначили матпомощь жильцам разрушенных взрывом квартир

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Жильцы квартир, пострадавших во время взрыва бытового газа в селе Кулунда, получат материальную помощь. По поручению губернатора Виктора Томенко правительство Алтайского края совместно с краевыми и муниципальными ведомствами уже готовит соответствующие документы для поддержки людей в этот сложный период», – говорится в сообщении правительства региона в Max.

Помимо пунктов временного размещения, для жильцов бесплатно забронировали 40 мест в гостиницах района. Решение о необходимости частичного или полного расселения, а также меры дальнейшего обеспечения людей жильем будут определены после инженерного обследования поврежденного здания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник взрыв газа в пятиэтажном жилом доме в селе Кулунда Алтайского края привел к обрушению верхних этажей и балконов в двух подъездах.

В правительстве региона сообщали об обрушении четвертого и пятого этажей здания на площади около 300 квадратных метров.