Президент Владимир Путин подвел итоги трехсторонних переговоров с лидерами Соединенных Штатов и Китая на совещании с постоянными членами Совета безопасности России, передает ТАСС.
Представители прессы поинтересовались у официального представителя Кремля, затрагивалась ли тема прошедшего саммита с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином во время общения главы государства с членами Совбеза.
«Разумеется, конечно», – ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на соответствующий вопрос журналистов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил об определяющей роли председателя КНР Си Цзиньпина в организации трехсторонних переговоров с американским лидером Дональдом Трампом.
Владимир Путин сообщил о свободном и откровенном режиме прошедшей дискуссии.
Также Путин перечислил среди тем встречи вопросы безопасности, нераспространения ядерного оружия и свободы судоходства.