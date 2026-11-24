Комплекс городского хозяйства Москвы: В столице выпадет до 20 сантиметров снега

Tекст: Алексей Дегтярёв

Снегопад в Москве усилится в ближайшие часы, прогнозируется метель и ветер с порывами до 17 м/с. Погодные условия могут привести к образованию гололедицы на дорогах, сообщил комплекс в Max.

Власти призвали автомобилистов по возможности отказаться от поездок на личном транспорте. Тех, кто не может этого сделать, просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не мешать работе коммунальных служб, которые будут задействованы в уборке улиц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Москве и области из-за непогоды ввели желтый уровень погодной опасности.

В понедельник столичные власти рекомендовали автомобилистам пользоваться городским транспортом из-за ожидаемых дождя и гололедицы.

На прошлой неделе столичный департамент транспорта просил жителей пользоваться метрополитеном в связи со снегопадом.