Политолог оценил планы Латвии закрыть границу с Россией

Политолог Межевич: Латвия границу с Россией по примеру Эстонии

Tекст: Олег Исайченко

«После того как Эстония решила закрыть границу с Россией, решение Латвии последовать этому примеру было лишь вопросом времени», – отметил Николай Межевич, доктор наук, главный научный сотрудник Института Европы РАН. По его оценке, Рига примет ограниченное решение: перемещение граждан и лиц без гражданства будет запрещено, тогда как грузовые перевозки сохранятся с учетом действующих санкционных режимов.

Говоря о последствиях такого шага, собеседник упомянул анекдот про врача, который спрашивает, потел ли больной перед смертью. «При нынешнем состоянии экономики и общества в Латвии эти меры ничего не изменят. Страна в нынешнем формате существовать не может: она должна либо сама броситься в войну и сгореть там, либо пойти на радикальное изменение экономико-политического курса. Но предпосылок для последнего я пока не вижу», – рассуждает политолог.

Как полагает Межевич, если латвийские власти закроют КПП на границе с Россией, реакция жителей будет сдержанной. «Дело в том, что, с одной стороны, в Латвии есть проблемы с гражданским обществом, а с другой – государство ведет практически открытый террор. Прежде всего под удар попадают русские: и граждане, и лица без гражданства. Впрочем, последние аресты показывают: даже если ты латыш, гражданин и потомок тех, кто жил на территории республики поколениями, – это ничего не гарантирует», – пояснил спикер.

По его мнению, вслед за Эстонией и Латвией вопрос о закрытии границы может рассмотреть и Литва. «Для России в этом случае принципиально, чтобы сохранился транзит в Калининград. Если для россиян исчезнет возможность посещать Вильнюс, то, на мой взгляд, это небольшая потеря», – заключил эксперт.

Ранее премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс поручил профильным ведомствам к следующей неделе подготовить четкую позицию относительно закрытия или ограничения работы пунктов пропуска на границе с Россией. Он отметил, что вопрос нужно рассматривать комплексно, учитывая соображения безопасности и возможное перераспределение потоков пересекающих границу людей между странами Балтии.

Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава поддержал идею закрытия пунктов на границе с Россией. Однако, по его словам, для начала необходимо достичь единого понимания в правительстве страны. «Надеюсь, что в ближайшие дни нам удастся это сделать», – сказал он. Латвийские власти заговорили о рассмотрении возможности ограничений после того, как Эстония решила приостановить пересечение сухопутной границы с Россией с 1 декабря.

В качестве причины закрытия всех наземных пешеходных и автомобильных КПП эстонская сторона бездоказательно назвала попытку поджога на оборонном предприятии Threod Systems, обвинив в ней Москву. Газета ВЗГЛЯД писала, почему Таллин идет на дальнейший разрыв связей с РФ и чем это обернется для самой прибалтийской республики.