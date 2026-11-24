Депутаты Госдумы утвердили федеральный бюджет России на 2027–2029 годы

Tекст: Вера Басилая

Запланированный дефицит государственного бюджета в 2027 году ожидается на уровне 2,2% ВВП, после чего показатель сократится до 1,9%. Ключевыми приоритетами документа стали выполнение социальных обязательств, обеспечение потребностей обороны и безопасности, а также помощь участникам спецоперации на Украине, передает РИА «Новости».

Прогнозируемый объем ВВП в 2027 году определен в размере 248,3 трлн рублей при уровне инфляции не выше 4%. Документ устанавливает верхний предел внутреннего госдолга страны: на начало 2028 года он составит 48,1 трлн рублей, а к 2030 году возрастет до 62 трлн рублей. Потолок внешнего государственного долга на этот период ограничен суммами от 60,9 млрд до 66,4 млрд долларов.

Закон позволяет перенести погашение трети задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2027–2029 на 2031–2033 годы. Правительство России получило право списывать долги беднейших стран, участвующих в международной инициативе по облегчению долгового бремени. Величина прожиточного минимума на душу населения в 2027 году установлена на уровне 20 227 рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце депутаты Государственной думы приняли документ в первом чтении.

В сентябре кабинет министров России утвердил проект федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов с приоритетом социальных обязательств, обороны и поддержки участников спецоперации.