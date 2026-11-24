Володин заявил о провале попыток Запада изолировать Россию благодаря Путину

Tекст: Вера Басилая

Володин отметил, что встреча российского лидера с главами других государств в Китае стала ярким доказательством провала планов недоброжелателей, передает ТАСС.

«Наш президент сделал все для того, чтобы не допустить блокады страны. Изоляция не состоялась», – сказал Володин.

Он добавил, что страны Запада, включая Францию, Германию, Великобританию и прибалтийские государства, сами оказались в положении изолированных. По словам политика, эти страны не присутствовали за столом, где решалась судьба мира.

На полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества впервые состоялись трехсторонние переговоры Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Главы государств обсудили международную обстановку, подтвердили стремление к поддержанию стратегической стабильности и приняли декларацию о мире.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу итальянская газета Corriere della Sera назвала итоги саммита в Шэньчжэне провалом для Европы.

В четверг открытая часть первых в истории трехсторонних переговоров Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа продлилась более десяти минут.

Президент США при входе в переговорную комнату назвал российского коллегу своим другом.