Грузовой корабль «Прогресс МС-36» с роботом «Теледроид» стартовал к МКС

Tекст: Вера Басилая

Ракета-носитель вывела транспортный грузовой аппарат на орбиту для доставки на Международную космическую станцию продуктов, расходуемых материалов, оборудования и нового роботизированного комплекса, передает ТАСС.

Новый космический грузовик везет на станцию более 2,4 тонны грузов. В их числе 750 кг топлива для дозаправки МКС, 420 кг питьевой воды, 51 кг кислорода, 261 кг питания, а также медикаменты и средства гигиены. Кроме того, на орбиту отправлены материалы для научных экспериментов «Вызов», «Теледроид», «Асептик», «Каскад» и «Орбита-МГ».

Главным грузом аппарата стала исполнительная система антропоморфного робототехнического комплекса «Теледроид». Робот с двумя манипуляторами предназначен для помощи космонавтам при работе на внешней поверхности МКС. Он защищен от вакуума, радиации и перепадов температур, а модульная конструкция аппарата позволит проводить ремонт прямо на орбитальной станции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре транспортный корабль «Прогресс МС-35» доставил на Международную космическую станцию пульт управления роботом «Теледроид».

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о планах поручить новому антропоморфному аппарату выполнение опасных задач.

Летом корабль «Прогресс МС-36» прибыл в монтажно-испытательный комплекс Байконура для прохождения предстартового контроля.